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Liverpool, Manchester United ile berabere kalarak liderliği kaybetti - Son Dakika
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Liverpool, Manchester United ile berabere kalarak liderliği kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, evinde konuk ettiği Manchester United ile 0-0 berabere kalarak liderlik koltuğunu Arsenal'e bıraktı. Maçta gol sesi çıkmazken, Manchester United'da Diogo Dalot, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü. Liverpool 38 puanla ikinci sırada yer alırken, Arsenal liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Liverpool, Manchester United ile berabere kalarak liderliği kaybetti
17.12.2023 - 22:21,
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Manchester United ile 0-0 berabere kalarak liderlik koltuğunu Arsenal'e bıraktı.

Ligin 17. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, Liverpool, Anfield Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele, başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Manchester United'da Diogo Dalot, 90+4. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

Bu sonuçla Liverpool, 38 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. 39 puanlı Arsenal ise liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Manchester United ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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