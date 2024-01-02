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Liverpool, Newcastle United'ı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Liverpool, Newcastle United'ı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Liverpool, 2024'ün ilk gününde Premier Lig'de liderliğini sürdürmek için Newcastle United'ı 4-2 mağlup etti. Mohamed Salah'ın 2 gol attığı maçta Liverpool, 13 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Liverpool, Newcastle United\'ı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü
02.01.2024 - 01:13,  Güncelleme: 01:16
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2024'ün ilk gününde Liverpool, Newcastle United'ı 4-2 mağlup ederek Premier Lig'de liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında lider Liverpool, sahasında Newcastle United ile karşılaştı. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi, bir golü VAR'da iptal olurken, 20. dakikada Luis Diaz'ın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Mohamed Salah'ın kullandığı penaltıda kaleci Martin Dubravka gole izin vermezken dönen topu Arnold üstten dışarı gönderdi. Liverpool girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada hızlı gelişen Liverpool atağında seri paslaşmalar sonucunda Mohamed Salah, topu filelere gönderdi. Newcastle, 5 dakika sonra Alexander Isak'ın ayağından beraberlik golünü buldu. Oyun üstünlüğünü tamamen eline alan Liverpool'da Darwin Nunez, net pozisyonlar kaçırırken, 74. dakikada Curtis Jones, yeniden Liverpool'u öne geçiren golü kaydetti. 4 dakika sonra Salah'ın pasında Cody Gakpo, topu ağlara göndererek farkı 2'ye yükseltti. Konuk ekipte Botman, köşe vuruşunda kafayla golünü atmayı başardı. Ev sahibinde oyuna sonradan dahil olan Diogo Jota, kaleci Dubravka tarafından düşülerek penaltıyı kazandı. Salah, 86. dakikada penaltı atışını gole çevirerek kendisinin ikinci, takımının 4. golüne imza attı. Yüksek tempoda oynanan mücadeleyi Liverpool 4-2 kazanarak puanını 45'e yükseltti ve yeni yılın ilk gününde liderliğini sürdürdü. Kırmızılar, ligde yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar ise 29 puanda kaldı.

Salah, Liverpool formasıyla ligde 150 golü geçti

Müsabakada 2 gol, 1 asist yapan, diğer golün de hazırlayıcısı olan Mohamed Salah, Premier Lig'de bir takımla 150 gole imza atan futbolcular arasına ismini yazdırdı. Mısırlı forvet, bu sezonki gol sayısını da 14'e yükselterek gol krallığında zirvede yer alan Erling Haaland ile gol sayısını eşitledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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