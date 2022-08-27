Liverpool, Bournemouth'a gol oldu, yağdı: 9-0 - Son Dakika
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Liverpool, Bournemouth'a gol oldu, yağdı: 9-0

27.08.2022 19:09
Liverpool, Bournemouth'a gol oldu, yağdı: 9-0

Liverpool, Premier Lig'in 4. haftasında evinde karşılaştığı Bournemouth'u 9-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Liverpool, Premier Lig'in 4. haftasında evinde karşılaştığı Bournemouth'u 9-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Anfield'da Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Jürgen Klopp'un öğrencileri ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı mücadeleden 9-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Liverpool'un gollerini 3. dakikada Luis Diaz, 6. dakikada Harvey Elliott, 28. dakikada Trent Alexander-Arnold, 31. dakikada Roberto Firmino, 45+1. dakikada Virgil van Dijk, 46. dakikada Chris Mepham (k.k.), 62. dakikada Roberto Firmino, 80. dakikada Fabio Carvalho ve 85. dakikada Luis Diaz kaydetti.

Liverpool bu sonuçla puanını 5'e çıkardı ve lig tablosunda 8. sıraya yükseldi. Sezona Aston Villa galibiyeti ile başlayan Bournemouth ise daha sonra oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı ve 3 puanla 16. sırada bulunuyor. - İSTANBUL

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Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı
Kaynak: İHA

Jürgen Klopp, Bournemouth, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, Bournemouth'a gol oldu, yağdı: 9-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Liverpool, Bournemouth'a gol oldu, yağdı: 9-0 - Son Dakika
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