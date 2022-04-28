Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti! - Son Dakika

Liverpool ile Villarreal, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

LIVERPOOL AVANTAJI KAPTI

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller 53. dakikada Pervis Estupinan (kendi kalesine) ve 55. dakikada Sadio Mane'den geldi. Liverpool'un karşılaşmada 50. dakikada Fabinho ve 64. dakikada Andrew Robertson ile bulduğu goller ise ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Final için avantajı kapan Kırmızılar, 3 Mayıs'ta İspanya'da El Madrigal Stadyumu'nda Villarreal ile rövanş maçına çıkacak.