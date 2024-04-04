Liverpool, Sheffield United'ı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, sahasında Sheffield United'ı 3-1 yendi.
Anfield Stadı'nda Sheffield United'ı ağırlayan "Kırmızılar", 17. dakikada Darwin Nunez, 76. dakikada Alexis Mac Allister ve 90. dakikada Cody Gakpo'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk takımın golünü, 58. dakikada Conor Bradley kendi kalesine attı.
Bu sonuçla 70 puana yükselen Liverpool, takipçileri Arsenal'ın 2 ve Manchester City'nin 3 puan önünde haftayı zirvede kapattı.
Ligin son sırasındaki Sheffield United ise 15 puanda kaldı.
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TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, Giresunspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve pozitif futbol oynamayı öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, hedeflerinin play-off olduğunu ve altı maçlarının kaldığını söyledi.
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