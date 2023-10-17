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Bu kez saha dışında kendine hayran bıraktı! Mohamed Salah'tan Filistin'e destek - Son Dakika

Bu kez saha dışında kendine hayran bıraktı! Mohamed Salah'tan Filistin'e destek

Son Güncelleme: 17.10.2023 20:26

Mohamed Salah'ın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmak amacıyla 1.5 milyon euro civarında bağış yaptığı belirtildi. Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, Salah'ın bağışını doğruladı.

İngiliz devi Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için bağışta bulunduğu öne sürüldü.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, "Mohamed Salah, Filistin halkına bağışta bulundu" dedi. Nazar, Salah için bunun ilginç bir durum olmadığını, Mısır içinde veya dışında bunu ilk kez yapmadığını dile getirdi.

1.5 MİLYON EURO OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Nazar, Salah'ın isteği üzerine yardımın miktarına ilişkin bilgi vermezken edinilen bilgiye göre rakamın 1.5 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Bu kez saha dışında kendine hayran bıraktı! Mohamed Salah'tan Filistin'e destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kez saha dışında kendine hayran bıraktı! Mohamed Salah'tan Filistin'e destek - Son Dakika
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