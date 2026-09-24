Londra'da yarın başlayacak Laver Cup'ta 13 puana ulaşan takım şampiyon olacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın başlayacak Laver Cup Turnuvası'nda mücadele edecek dünya ve Avrupa karmasında yer alan tenisçiler, basın toplantısı düzenledi.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak O2 Arena'daki basın toplantısında konuşan Avrupa karması oyuncularından İspanyol Carlos Alcaraz, "Dürüst olmak gerekirse bu yıl burayı özlemiştim. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takıma elimden gelen en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Bu etkinlik benzersiz çünkü bu oyuncularla genellikle tüm yıl boyunca mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alcaraz, bu haftayı antrenman ve dinlenmekle geçirmek yerine yoğun takvime rağmen neden turnuvaya katılmayı tercih ettiği sorusuna, "Tüm yıl boyunca neredeyse hiç takım etkinliğimiz olmuyor. Takım turnuvalarını seviyorum, onlarla vakit geçirmeyi, eğlenmeyi. Bu tür haftalar korttaki tenis oynama neşemi geri kazanmama çok yardımcı oluyor ve takım etkinliği olmayan sonraki turnuvalar için bana çok yardımcı oluyor. Benim için bu, çok keyif aldığım bir ayrıcalık." yanıtını verdi.

Bu yıl Fransa Açık ve ABD Açık'ta şampiyon olan Alman Alexander Zverev, "Elbette kişisel olarak benim için oldukça tatmin edici bir yıl oldu ama burada Laver Cup'ta bir takım olarak bulunuyoruz. Hedefimiz Laver Cup kupasını kaldırmak ve Avrupa'ya geri getirmek. Bunu bir takım olarak yapıyoruz, bir oyuncu grubu olarak yapıyoruz. Umarım bu hedefe ulaşabiliriz." diye konuştu.

Agassi: "Genel olarak oyunun çok daha fiziksel bir hale geldiğini düşünüyorum"

Dünya karması takım kaptanı Andre Agassi, tenisteki yoğun takvim ve elit sporcuların sık sakatlanmasıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Genel olarak oyunun çok daha fiziksel bir hale geldiğini düşünüyorum. Bizim dönemimizde kat etmek zorunda kaldığımızdan daha fazla alan katediyorlar. Toplara gerçekten çok sert vurarak ödüllendiriliyorlar. Çünkü ne kadar sert vurursanız o kadar çok kontrol elde ediyorsunuz gibi görünüyor. Bu tür bir yıpranmaya neden olabiliyor. Alcaraz'ın bir bilek yüzünden dört buçuk ay uzak kalması gibi bir duruma baktığınızda hayatımda tek ameliyat bileğimden oldu ve ondan sadece bir tane var. Bu yüzden takviminizin bu oyundaki hedeflerinize uyduğundan emin olma konusunda gerçekten titiz olmalısınız."

Dünya karması oyuncularından Avustralyalı Alex de Minaur da turnuvada şu ana kadar teklerde yenilgisiz olmasıyla ilgili, "Bu etkinliği bu kadar özel kılan da bu. Kortun bu tarafında seninle birlikte iki mutlak efsanenin olması, bütün bir hafta boyunca zihinlerinden yararlanabilmek. Etrafımızda harika bir grup adam var ve ciddi hasar verebiliriz." ifadelerini kullandı.

13 puana ulaşan takım kazanacak

Bu yıl 9. kez düzenlenecek ve 27 Eylül Pazar günü tamamlanacak Laver Cup'ta 6'şar tenisçiden oluşan dünya ve Avrupa karmaları karşı karşıya gelecek.

Turnuvada kazanılan her maç cuma günü 1 puan, cumartesi günü 2 puan ve pazar günü 3 puan değerinde olacak. 13 puana ulaşan ilk takım Laver Cup'ta şampiyonluğa ulaşacak.

Şu ana kadar düzenlenen turnuvalarda Avrupa karması, şampiyonluk sayısında rakiplerine 5-3 üstünlük sağladı.

Takımlar şu isimlerden oluşuyor:

Avrupa karması

Kaptan: Yannick Noah

Oyuncular: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik, Casper Ruud, Arthur Fery (yedek)

Dünya karması

Kaptan: Andre Agassi

Oyuncular: Alex de Minaur, Taylor Fritz, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien, Francisco Cerundolo, Ignacio Buse (yedek).