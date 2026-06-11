Los Angeles 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Los Angeles 2026 Dünya Kupası'na Hazır

11.06.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles, 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını tamamlayarak futbolseverleri bekliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahibi şehirlerinden Los Angeles, organizasyon için hazırlıklarını tamamladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles, 4 milyona yaklaşan nüfusuyla batı yakasının en kalabalık şehri konumunda. Riverside ve San Bernardino bölgeleri de dahil edildiğinde 12,8 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapıyor. Güney Kaliforniya'nın ticaret, finans ve kültür merkezi olarak dikkati çeken Los Angeles, 2026 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer alıyor.

Turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olan SoFi Stadı, Dünya Kupası boyunca grup aşaması, eleme turları ve çeyrek final dahil olmak üzere toplam 8 müsabakaya ev sahipliği yapacak. 13 Haziran'da Türkiye'nin grubundaki ABD ile Paraguay arasındaki açılış mücadelesiyle start alacak olan Los Angeles ayağında, futbolseverleri unutulmaz bir atmosfer bekliyor. A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran'da ABD ile Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek.

Taraftar bölgeleri

Los Angeles'taki yerel yönetimler, turnuva organizasyonu boyunca yaşanabilecek araç trafiği yoğunluğu için ulaşım stratejisi belirlerken, bu bağlamda Pasadena ve Downtown başta olmak üzere merkezi noktalarda 10 taraftar bölgesi (Fan Zone) oluşturulacak.

Karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarlar için ziyaret edilmesi gereken noktalar, tanıtım filmlerinde ve afişlerde öne çıkarıldı.

Santa Monica, kentin ikonik noktalarından birisi olarak dikkati çekiyor. İskele ve plaj, Pasifik okyanusunun en popüler bölgelerinden. Şehrin manzarasını izlemek isteyenler için en popüler nokta ise Griffith Gözlemevi.

Sinema sektörünün zirvesi: Hollywood

En çok izlenen filmleri dünyaya sunan yapım şirketlerinin merkezi Hollywood, Los Angeles kentinin en bilinen bölgesi. ABD'nin en eski sinema okuluna ev sahipliği yapan Los Angeles'ta; Disneyland, Universal Stüdyoları ile Hollywood Bulvarı, Dünya Kupası maçlarını izlemek için bölgeye gelecek taraftarların uğrak noktaları olacak.

Los Angeles'a seyahat edecekler için önemli bir bilgi de bahşiş kültürü. Şehirde yer alan restoran ve hizmet sektöründe yüzde 15 ile 20 arasında bahşiş vermek yaygın bir kültür.

Şehrin önemli futbol kulübü Los Angeles Galaxy

Los Angeles'ın en önemli futbol kulüplerinden birisi, kadrosunda daha önce dünya yıldızlarını da barındıran Los Angeles Galaxy.

ABD'de futbolun izlenirliğinin artmasının ardından birçok yıldız isim bu ülkenin yolunu tutarken Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard, David Beckham ve Robbie Keane gibi futbolcular da Los Angeles Galaxy'nin formasını giydi.

Kaynak: AA

Los Angeles, Etkinlik, Kültür, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Los Angeles 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Mertens’ten Galatasaray’a beklenmedik cevap Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap
Aziz Yıldırım’dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 13:15:12. #7.13#
SON DAKİKA: Los Angeles 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.