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Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın sözleşmesini uzattı

Los Angeles Clippers, NBA all-star oyuncusu Kawhi Leonard'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu. 32 yaşındaki ABD'li basketbolcuyla yapılan yeni sözleşme karşılığında Leonard'ın 3 yılda 152,4 milyon dolar kazanması öngörülüyor. Leonard, kariyerinde 2 NBA şampiyonluğu yaşamış ve 5 kez all-star seçilmiş bir skorer oyuncudur. 2019'da Clippers'a transfer olan Leonard, bu sezon maç başına 23,8 sayı, 6,1 ribaunt ve 3,4 asist ortalamalarıyla oynamaktadır.

Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard\'ın sözleşmesini uzattı
10.01.2024 - 22:21,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, all-star oyuncusu Kawhi Leonard'ın sözleşmesini uzattı.

Los Angeles ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki ABD'li basketbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ABD basınında Leonard'ın 3 yıllık sözleşme karşılığında 152,4 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Kariyerinde 2 NBA şampiyonluğu yaşayan ve 5 kez all-star seçilen skorer oyuncu, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors formaları giydikten sonra 2019'da Clippers'a imza atmıştı.

Leonard, NBA'de bu sezon maç başına 23,8 sayı, 6,1 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA
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