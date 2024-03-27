Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks'ı iki uzatma sonunda mağlup etti

NBA'de Los Angeles Lakers, konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı iki uzatma sonunda 128-124'lük skorla mağlup etti.
NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers Fiserv Forum'da karşılaştığı Milwaukee Bucks'ı iki uzatma sonunda 128-124'lük skorla mağlup etti ve üstü üste 4, toplamda 40. galibiyetini elde etti. Lakers'ta LeBron James forma giymezken, Austin Reaves 29 sayı, 14 sayı ve 10 ribaund ile triple double yaparak galibiyette büyük rol oynadı. Takımda ayrıca Anthony Davis 34 sayı, 23 ribaund ve D'Angelo Russell da 29 sayı, 12 asist ile mücadele etti.
Ligdeki 26. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 21 ribaund ve 11 asistle yaptığı triple double performansı galibiyete yetmezken, Damian Lillard da 27 sayı, 7 asistle katkı verdi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Miami Heat: 92 - Golden State Warriors: 113
Milwaukee Bucks: 124 - Los Angeles Lakers: 128
New Orleans Pelicans: 112 - Oklahoma City Thunder: 119
Sacramento Kings: 96 - Dallas Mavericks: 132 - İSTANBUL
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