Fenerbahçe'nin sezon ortasında MLS ekibi Los Angeles Football Club'a kiraladığı Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Los Angeles Football Club, Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. Milli futbolcunun yaz kampında Sarı-lacivertlilere geri döneceği belirtildi.
Öte yandan son dönemde yaşadığı sakatlıklardan dolayı eski formunu bulamayan milli yıldız, MLS ekibinde de yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
MLS'te 12 maça çıkan Cengiz Ünder, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Los Angeles'tan Cengiz Ünder kararı - Son Dakika
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