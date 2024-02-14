Lucas Torreira: Galatasaray formasını giyiyorsam Muslera\'ya borçluyum

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Sparta Prag maçı hakkında yaptığı açıklamada, zorlu bir takıma karşı zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi. Torreira ayrıca sarı-kırmızılılarda forma giymesini vatandaşı Kaptan Fernando Muslera'ya borçlu olduğunu belirterek, "Çünkü onun aramasıyla ikna oldum" dedi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray yarın saat 20.45'te sahasında Çekya takımı Sparta Prag ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maç oynayacaklarını söyleyen Torreira, "Böyle olduğunu biliyoruz. Rakibimiz farklı bir tipte olabilir. Yüzde 100'ümüzü vermek istiyoruz. Konsantre bir şekilde oynamamız gerekiyor. Buraya çok mücadele ederek geldik. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele ettiysek konsantre bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Hafta içerisinde iyi çalışma yaptık. Seyircimiz önünde ve sahamızda oynayacağız. İlk maçı evimizde oynamak avantaj olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.
"Çeyrek finale geçmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor"
UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinin sorulması üzerine deneyimli futbolcu, "Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmekti. Genel olarak oynadığımız oyunla daha fazla puan almamız gerekiyordu. Fakat Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Ülkemizi Avrupa'da temsil ettiğimiz için mutluyuz. Çeyrek finale geçmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kulübümüzün tarihini biliyoruz. Amacımız son ana kadar mücadele etmek ve en yüksek noktaya gelebilmek. Her zaman ilk önce önümüzdeki maça dikkat etmemiz gerekiyor. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Güçlü bir takıma karşı zorlu bir maç oynayacağımızı inanıyoruz" şeklinde konuştu.
"Okan Hoca ile çalışmak büyük için büyük bir keyif"
Teknik Direktör Okan Buruk hakkında konuşan Lucas Torreira, "1.5 senedir buradayım. Bulunduğum her maçta nasıl oynadığımızı görüyoruz. Tutkuyla ve takım için oynayan biriyim. Sırtımda soyadımla oynuyorum ama benim için en önemlisi önümdeki armam diye düşünüyorum. Her sahaya girdiğimde elimden geleni yapmak ve taraftarı mutlu yapmak için, takım arkadaşlarımı mutlu etmek için, teknik ekibi ve hocayı mutlu etmek için uğraşıyorum. Okan Hoca ile çalışmak büyük için büyük bir keyif. Karizmatik bir insan. Takımı bir araya getiren bir insan. Ona teşekkür etmek itiyorum. Sadece ona değil, bütün teknik ekibe teşekkür ediyorum. 28 yaşındayım. Bu kadar önemli takımda kendimi bulabildiğim için ve Avrupa'da mücadele ettiğim için çok mutluyum. Okan hoca tarafından çalıştırılmak benim için büyük bir onur. Gelecekte büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Galatasaray'da da uzun seneler birçok başarıya birlikte imza atacağız. Bana her zaman güven verdiği için de teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Gol atamamasının hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Her akşam hayalini kuruyorum bu forma ile bir gol atacağım diye. Geldiğimden beri atamıyorum. Bu kaygılandığım bir şey değil. Önemli olan takımın kazanması. İçten içe de gol atmak istiyorum" dedi.
"Galatasaray formasını giyiyorsam Muslera'ya borçluyum"
Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen kaptan vatandaşı Fernando Muslera için ise şunları söyledi:
"Nando oyuncu olarak da, insan olarak bizim kadromuzdaki en önemli oyuncu. Sadece kaptan olduğu için değil aynı zamanda soyunma odasını yönetiyor, bu ülkeye yeni gelen oyunculara yardımcı oluyor. Galatasaray formasını giyiyorsam bunu ona borçluyum. Çünkü onun aramasıyla ikna oldum. Galatasaray tarihi açısından unutulmaz biri olduğunu düşünüyorum. Bu kulüp içerisinde yıllarca hizmet edebileceğine inanıyorum. Ben kaç yıl burada olacağım bilmiyorum. Burada yaşadığım her şey için ona borçlu olduğuma inanıyorum. Bu formayı giydiğim için gururluyum. Onunla bu formayı giymek de ayrı bir gurur." - İSTANBUL
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