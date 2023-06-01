Luciano Spalletti, Napoli'nin 2022-2023 sezonu teknik direktörü seçildi - Son Dakika
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Luciano Spalletti, Napoli'nin 2022-2023 sezonu teknik direktörü seçildi

Luciano Spalletti, Napoli'nin 2022-2023 sezonu teknik direktörü seçildi

01.06.2023 21:02

Napoli'yi bu sezon şampiyon yapan İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti, Serie A Lig Yönetimi tarafından sezonun teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Ödül, Diego Armando Maradona Stadı'nda verilecek.

Napoli'yi bu sezon 33 yıl aradan sonra şampiyon yapan İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti, 2022-2023 sezonunun teknik direktörü seçildi.

ÖDÜLÜ MARADONA STADI'NDA ALACAK

İtalyan devi Napoli'nin başında önemli bir başarıya imza atan 64 yaşındaki deneyimli teknik adamın, Serie A Lig Yönetimi tarafından sezonun teknik direktörü ödülüne layık görüldüğü bildirildi. Serie A'dan yapılan yazılı açıklamada, Spalletti'ye ödülünün, bu hafta sonu oynanacak ligin son hafta mücadelelerinden Napoli-Sampdoria maçı öncesi Diego Armando Maradona Stadı'nda verileceği belirtildi.

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"OLAĞANÜSTÜ BİR SEZON GEÇİRDİ"

Serie A Üst Yöneticisi Luigi De Siervo, Spalletti'nin bu ödüle layık görülmesiyle ilgili, "Spalletti yönetimindeki Napoli tek kelimeyle olağanüstü bir sezon geçirdi. Maradona'nın ardından 33 yıl sonra Napoli'ye tarihinin üçüncü lig şampiyonluğunu kazandırmak büyük bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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