Luis Suarez intiharı önledi - Son Dakika
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Luis Suarez intiharı önledi

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Ünlü futbolcu Luis Suarez, Uruguay'da intihar girişiminde bulunan bir adamı kurtardı. Suarez, 20 saat süren uğraş sonucu, 6 metrelik bir ağaca tırmanıp intihar edeceğini söyleyen adamı ikna etti.

06.01.2025 10:47  Güncelleme: 10:56
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Ünlü Uruguaylı futbolcu Luis Suárez, ülkesinde yaşanan dramatik bir olayda aktif rol alarak bir insanın hayatını kurtarmaya yardımcı oldu.

Suarez, eşi Sofia Balbi ile birlikte, intihar girişiminde bulunan bir kişiyi sakinleştirmek için olay yerine gitti ve durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Olay, Cuma gecesinden Cumartesi akşamına kadar Uruguay'ın Canelones kentindeki Ciudad de la Costa bölgesinde meydana geldi. 49 yaşındaki bir adam, 6 metre yüksekliğindeki bir ağaca tırmanarak, "Eğer 53 yaşındaki eşi gelmezse kendisini öldüreceğini" söyledi.

Yetkililer olay yerine ulaştığında adamın silahsız olduğu ancak boynuna ip bağladığı tespit edildi. Polis raporlarına göre adamın aile içi şiddet suçlamaları nedeniyle denetim altında olduğu da belirtildi.

20 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 20 saat süren bu zorlayıcı süreç, Cumartesi günü saat 17:30 civarında sona erdi. Adam, Suárez ve yetkililerin çabaları sonucunda ikna edilerek ağaçtan indirildi. Olayın ardından genç adam, Uruguay İçişleri Bakanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele Birimi'ne teslim edildi ve burada gerekli psikolojik destek ve değerlendirmelere tabi tutuldu.

TAKDİR TOPLADI

Luis Suárez'in bu insani müdahalesi, Uruguay halkı ve uluslararası medya tarafından büyük takdirle karşılandı. Hem sahada hem de saha dışında gösterdiği liderlik, futbolcunun yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda topluma duyarlı bir birey olduğunu bir kez daha gösterdi.

Luis Suarez intiharı önledi

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Son Dakika Spor Luis Suarez intiharı önledi - Son Dakika

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