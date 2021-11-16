Üye Girişi
Luka Capan: "Süper Lig'e çıkmak için Bursaspor'a geldik" - Son Dakika

Luka Capan: "Süper Lig'e çıkmak için Bursaspor'a geldik"

16.11.2021 12:27
Luka Capan: "Süper Lig'e çıkmak için Bursaspor'a geldik"

Bursaspor'un ikinci kaptanı Luka Capan, "Yabancı oyuncular olarak Bursaspor'u Süper Lig'e çıkartmak için buraya geldik.

Bursaspor'un ikinci kaptanı Luka Capan, "Yabancı oyuncular olarak Bursaspor'u Süper Lig'e çıkartmak için buraya geldik. Belki başlangıçta istediğimizi alamadık, ama ilerleyen zamanlarda daha fazla puan alabileceğimize inanıyorum" dedi.

Bursaspor'un ikinci kaptanı Luka Capan, basın toplantısı düzenledi. Capan şunları söyledi: "Performansımdan çok mutluyum. Sahada çok iyi hissediyorum. Taraftarlarımızın benim hakkımda olumlu düşünmesi hoşuma gidiyor. Umarım bütün sezon boyunca böyle oynamaya devam ederim. Buraya geldiğim zaman Süper Lig'de olma hedefiyle geldim. Bütün yabancı oyuncular bu yüzden buraya geldi. Süper Lig'e çıkartmak için Belki başlangıçta istediğimizi alamadık ama ilerleyen zamanlarda daha fazla puan alabileceğimize inanıyorum. Takıma da kendi açımdan alıştım."

"Performansımız bu düzeyde devam ederse her şey daha güzel olacak"

Luka Capan sözlerine şöyle devam etti: "Çok zorlu bir süreç yaşadık. 10'un üstende futbolcu yeni takıma geldi. Yeni bir takıma gelmek alışmak benim açımdan da zordu ancak bunu çabuk aştım. Skorlar da beklendiği gibi gelmedi. Ama ilerleyen zamanlarda bu da daha iyi olacak. Kocaelispor'a karşı da iyi oynadık ancak skor istediğimiz gibi olmadı. 1 kişi eksiktik. Bu yüzden daha da zordu. Böyle oynamaya devam etmek zorundayız. Performansımız bu düzeyde devam ederse her şey daha güzel olacak."

"Bursaspor çok büyük bir kulüp"

Kaptanlığı ile ilgili yöneltilen soruya Hırvat futbolcu şu cevabı verdi: "Bursaspor çok büyük bir kulüp. Kaptan olduğum için de çok gururluyum. Geçmiş kulüplerimde de kaptanlık yaptım. Sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum." Luka Capan ayrıca ligdeki sıralamaları ile ilgili de, "Ligin en üstünde olacağımıza inanıyorum. 1. veya 2. sırada olmak zor olabilir. Ama 3. sırada olmayı hedefleyeceğiz. Maçlara da pozitif çıkmak için gayret edeceğiz. Antrenmanlarda yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Oynamasam bile son derece karakterimi ortaya koyarak dururum, oynarsam da sahada yüzde 100'ümü veririm" ifadelerini kullandı. - BURSA

Luka Capan: Süper Lig'e çıkmak için Bursaspor'a geldik

Spor Toto Süper Lig, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Luka Capan: 'Süper Lig'e çıkmak için Bursaspor'a geldik' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar 13:19 Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap 13:09 Dünyanın merak ettiği konu yanıt buldu! Erkek olduğu iddia edilen kaleciden olay cevap Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası 12:37 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi 12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır 11:30 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız 11:29 Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor 11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor

Son Dakika Haberleri
13:20 Belçika aşı olmayan sağlık çalışanlarını işten atıyor
13:19 Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti
13:04 Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da
12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
12:36 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası
12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı
12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
11:59 Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar
Belçika aşı olmayan sağlık çalışanlarını işten atıyor Belçika aşı olmayan sağlık çalışanlarını işten atıyor         
13:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti         
13:18
Boğazını kesip defalarca bıçaklamışlar! Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu Boğazını kesip defalarca bıçaklamışlar! Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu         
12:45
Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
12:40
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız         
12:06
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:30
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi         
10:58
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 13:35:07. #1.12#
SON DAKİKA: Luka Capan: "Süper Lig'e çıkmak için Bursaspor'a geldik" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement