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Luka Doncic, NBA'de 70 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine girdi - Son Dakika
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Luka Doncic, NBA'de 70 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine girdi

Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, Atlanta Hawks karşısında attığı 73 sayıyla NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti. Doncic, bu sezonki en yüksek sayı rekorunu da kırdı. NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru ise Wilt Chamberlain'e ait.

Luka Doncic, NBA\'de 70 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine girdi
27.01.2024 - 12:39,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bir maçta 70 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine, Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic de eklendi.

Mavericks'in deplasmanda Hawks'ı 148-143 yendiği karşılaşmaya, 73 sayı atan Doncic damga vurdu.

Hawks karşısında kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 24 yaşındaki basketbolcu, NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.

Sloven basketbolcu, Philadelphia 76ers'ın San Antonio Spurs'ü 133-123 yendiği maçta 70 sayı atan Joel Embiid'i geride bırakarak NBA'de bu sezonun en yüksek sayısına da ulaşmış oldu.

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu Chamberlain

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru, 1962'de Philadelphia Warriors adına New York Knicks'e karşı 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'e ait.

Chamberlain ayrıca, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajına 6 kez ulaşma başarısı gösterdi.

NBA'de bir maçta 70 sayı barajına ulaşan oyuncular listesinde Chamberlain ve Doncic dışında Kobe Bryant, David Thompson, Damian Lillard, Elgin Baylor, David Robinson, Donovan Mitchell, Devin Booker ve Joel Embiid yer alıyor.

Kobe Bryant, 81 sayıyla ikinci sırada

Efsane isimlerden Kobe Bryant, Los Angeles Lakers formasıyla 2006'da Toronto Raptors'a karşı kaydettiği 81 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde Chamberlain, ilk 5 performansın 4'üne sahip durumda. Chamberlain, 1962'de bir maçta attığı 100 sayı dışında 1961'de 78, 1962'de ise 2 kez 73 sayı kaydetme başarısı gösterdi.

NBA'de bir maçta 70 sayı barajına ulaşan oyuncular şu şekilde:

SıraOyuncuSayıTakımYıl
1Wilt Chamberlain100Philadelphia Warriors1962
2Kobe Bryant81 Los Angeles Lakers2006
3Wilt Chamberlain78Philadelphia Warriors1961
4Wilt Chamberlain73Philadelphia Warriors1962
5Wilt Chamberlain73 San Francisco Warriors1962
6David Thompson73 Denver Nuggets1978
7Luka Doncic73Dallas Mavericks2024
8Wilt Chamberlain72San Francisco Warriors1962
9Elgin Baylor71Los Angeles Lakers1960
10David Robinson71San Antonio Spurs1994
11Donovan Mitchell71 Cleveland Cavaliers2023
12Damian Lillard71 Portland Trail Blazers2023
13Wilt Chamberlain70San Francisco Warriors1963
14Devin Booker70 Phoenix Suns2017
15Joel Embiid70Philadelphia 76ers2024

Kaynak: AA
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