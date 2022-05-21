Lüksemburg'un aday kadrosu belirlendi - Son Dakika
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Lüksemburg'un aday kadrosu belirlendi

21.05.2022 11:45
Lüksemburg'un aday kadrosu belirlendi

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta karşılaşacağı Lüksemburg'un aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta karşılaşacağı Lüksemburg'un aday kadrosu açıklandı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı'nın, 11 Haziran'da deplasmanda karşılaşacağı Lüksemburg'un aday kadrosu belirlendi. Lüksemburg'un aday kadrosunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da top koşturan Olivier Thill ve Gerson Rodrigues de yer alıyor.

Teknik Direktör Luc Holtz tarafından aday kadroya davet edilen 26 futbolcu şöyle:

Kaleci: Anthony Moris (Union Saint-Gilloise), Ralph Schon (FC Wiltz 71), Lucas Fox (F91 Dudelange)

Savunma: Laurent Jans (Sparta Rotterdam), Mica Pinto (Sparta Rotterdam), Enes Mahmutovic (PFC CSKA Sofia), Maxime Chanot (New York City FC), Dirk Carlson (FC Erzgebirge Aue), Marvin Martins (FK Austria Wien), Sofiane Ikene (F91 Dudelange), Fabio Lohei (FC Metz), Lars Gerson (Kongsvinger IL)

Orta Saha: Leandro Barreiro (1. FSV Mainz 05), Danel Sinani (Huddersfield Town AFC), Sebastien Thill (FC Sheriff Tiraspol), Christopher Martins (FK Spartak Moskva), Olivier Thill (Eyüpspor), Vincent Thill (Örebro SK), Florian Bohnert (FC Progres Niederkorn), Mathias Olesen (1. FC Köln)

Forvet: Gerson Rodrigues (Eyüpspor), Maurice Deville (SV Sandhausen), Yvandro Borges (Borussia Mönchengladbach), Edvin Muratovic (F91 Dudelange), Michael Omosanya (CS Fola Esch), Alessio Curci (1. FSV Mainz 05) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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