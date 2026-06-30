Lumumba'nın Taraftarı Vizeye Takıldı - Son Dakika
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Lumumba'nın Taraftarı Vizeye Takıldı

Lumumba\'nın Taraftarı Vizeye Takıldı
30.06.2026 23:18
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Michel Nkuka Mboladinga, İngiltere ile maç öncesi vize engeli nedeniyle tribünde olamayacak.

NEW Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bağımsızlık kahramanı Patrice Lumumba'nın "canlı heykeli" gibi tribünde durmasıyla tanınan ikonik taraftar Michel Nkuka Mboladinga, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynayacağı son 32 turu maçı öncesi vize engeline takıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mboladinga, ABD'nin giderek daha kısıtlayıcı hale gelen vize uygulamaları nedeniyle tribündeki yerini alamayacak.

Parlak renkli takım elbiseler giyen ve kalın çerçeveli gözlükler takan Mboladinga, maçlarda 90 dakika hareketsiz durarak 1961 yılında suikasta kurban giden bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın heykelinin duruşunu canlandırıyor.

Mboladinga, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin kendisini resmi delegasyona eklemesiyle Meksika'da oynanan ve Kolombiya'nın 1-0 kazandığı maçta takımını desteklemişti.

Kaynak: AA

İngiltere, Politika, Kültür, Futbol, Dünya, Vize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lumumba'nın Taraftarı Vizeye Takıldı - Son Dakika

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