Kiralıktan geri dönen ve Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Christian Luyindama, kulüpten ayrılmak için alacaklarının peşin ödenmesini istedi. Bu talep karşısında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı yönetim, futbolcunun Süper Lig'den gelen teklifleri reddetmesi nedeniyle Luyindama ile yolları ayıramıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'den gelen teklifleri reddeden Luyindama, Avrupa'da kulüp arıyor. Demokratik Kongolu futbolcunun yeni rotasının neresi olacağı merak konusu.
Galatasaray yolları kesin olarak ayırmak istediği Luyindama'nın transfer olması durumunda maaşının bir bölümünü karşılamayı da düşünüyor.
Son Dakika › Spor › Luyindama, Galatasaray'dan ayrılmak için alacaklarını peşin istedi - Son Dakika