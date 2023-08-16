Luyindama, Galatasaray'dan ayrılmak için alacaklarını peşin istedi - Son Dakika
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Luyindama, Galatasaray'dan ayrılmak için alacaklarını peşin istedi

Son Güncelleme: 16.08.2023 11:04

Galatasaray'ın kiralıktan geri dönen futbolcusu Luyindama, kulüpten ayrılmak için alacaklarının peşin ödenmesini talep etti.

Kiralıktan geri dönen ve Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Christian Luyindama, kulüpten ayrılmak için alacaklarının peşin ödenmesini istedi. Bu talep karşısında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı yönetim, futbolcunun Süper Lig'den gelen teklifleri reddetmesi nedeniyle Luyindama ile yolları ayıramıyor.

AVRUPA'DA KULÜP ARIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'den gelen teklifleri reddeden Luyindama, Avrupa'da kulüp arıyor. Demokratik Kongolu futbolcunun yeni rotasının neresi olacağı merak konusu.

MAAŞININ BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYABİLİRLER

Galatasaray yolları kesin olarak ayırmak istediği Luyindama'nın transfer olması durumunda maaşının bir bölümünü karşılamayı da düşünüyor.

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Christian Luyindama, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luyindama, Galatasaray'dan ayrılmak için alacaklarını peşin istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Luyindama, Galatasaray'dan ayrılmak için alacaklarını peşin istedi - Son Dakika
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