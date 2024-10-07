Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'nin Zaha için söyledikleri yenilir yutulur gibi değil - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'nin Zaha için söyledikleri yenilir yutulur gibi değil

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage\'nin Zaha için söyledikleri yenilir yutulur gibi değil

Lyon'da Wilfried Zaha krizi sürüyor. Fransız ekibinin teknik direktörü Pierre Sage, Nantes maçında kadro dışı bıraktığı Zaha'ya dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Aynı zamanda diğer oyuncusu Orban'ı da kast eden Sage, ""Oynamayan veya az oynayanlara çok net bir mesajım var. Onları bir futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu kendilerine söyledim" dedi.

07.10.2024 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımda olduğu gibi Fransa'da da gündemden düşmüyor. Son oynanan Nantes maçında kadro dışı kalan yıldız futbolcu için hocası Sage'dan açıklama geldi.

"FUTBOLCU OLARAK GÖRMEK ZOR"

Nantes maçında kadroya alınmayan Wilfried Zaha ve Gift Orban hakkında konuşan Pierre Sage, iki futbolcusuna da net mesajlar verdi. Sage, Zaha ve Orban için "Oynamayan veya az oynayanlara çok net bir mesajım var. Onları bir futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.

"YETERİ KADAR PROFESYONEL DEĞİLLER"

45 yaşındaki teknik adam, iki futbolcudan saha içinde ve saha dışında profesyonellik açısından daha fazlasını beklediğini belirterek "Maç günü daha az oynayan oyuncular için ya paralel bir antrenman seansı ya da maçın sonunda telafi çalışması öneriliyor. Sorunun kökeni de biraz burada yatıyor" dedi.

"TALEP ETTİĞİM BAĞLILIK DÜZEYİNE ULAŞAMADILAR"

Zaha ve Orban'ın, takım arkadaşlarının gösterdiği çabaya ulaşamadığını aktaran Fransız çalıştırcı, "Profesyonelliğiniz gereken seviyede değilse takımda tekrar yer almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var çünkü benim talep ettiğim bağlılık düzeyine henüz ulaşamadıklarını görüyorum. Öncelikle bu seviyede bir uyum sağlamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

LYON PERFORMANSI

Fransız ekibinin Galatasaray'dan transfer ettiği Zaha, geçtiğimiz hafta Toulose ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve 53'te oyundan çıkmıştı. Fildişili futbolcu, hafta arasında Rangers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ise maç kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.

NE OLMUŞTU?

Wilfried Zaha, ilk 11'de çıktığı Toulouse maçındaki performansı ve tavırlarıyla büyük eleştiri almış, Fransız basını oyuncuyu manşetlerine taşımıştı. Fildişi Sahilli futbolcu, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçında da yedek soyunmuştu.

Wilfried Zaha, Galatasaray, Nantes, Futbol, Spor, Lyon, Son Dakika

Son Dakika Spor Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'nin Zaha için söyledikleri yenilir yutulur gibi değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 19:41:28. #1.11#
SON DAKİKA: Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'nin Zaha için söyledikleri yenilir yutulur gibi değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.