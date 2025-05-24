Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan\'dan Ergin Ataman\'a olay tweet
24.05.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four'da Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale çıktı. Maç bitiminde Fenerbahçeli olduğu bilinen ünlü şarkıcı Alişan'ın Panathinaikos'un antrenörü Ergin Ataman'a yaptığı göndermeli paylaşımlar ise dikkat çekti. Alişan bir paylaşımında, ''Laaaaaannnn Gergiiinnnnn laaaaaaaaannnnnn. Ko...k muuuuuuu'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague Final Four'da Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükselmesi, hem basketbol camiasında hem de taraftarlar arasında büyük coşku yarattı.

ALİŞAN'DAN BOMBA PAYLAŞIMLAR

Ünlü şarkıcı Alişan'ın sosyal medyada yaptığı göndermeli paylaşımlar ise dikkat çekti. Fenerbahçe'nin maçı ardından Ergin Ataman'a göndermeli paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı Alişan, "Laaaaaannnn Gergiiinnnnn laaaaaaaaannnnnn. Ko...k muuuuuuu" ve "Fenerbahçe Yünan takımıyla maç yapmış, Yünan takımının antrenorunu yarı fınalde devırmıs, çırpmış koymuş bir kenara, alırsak kupayıay yıldız dalgalanacak ama goruyorum ki sevinmeyenler var:) Olsun be biz şampıyon olalım dalgalansın yeteer" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar;

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet
Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet
Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Ergin Ataman, Panathinakos, Fenerbahçe, Alişan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • bindokuzyüzüç semih:
    TÜRKİYE milli takımımıza oyuncu göndermeyerek bile bile ZARAR VERDİKLERİ yetmiyor, bunun için federasyondan ceza alması gerektiği halde igrenc ve TARAFLI şekilde korundukları yetmiyor bi de TÜRK milli sporcumuz Cedi ve ülkemizin en başarılı spor adamı TÜRK milli antrenörümüz Ergin Ataman'ı ağızlarının içine alıyorlar... :))) fblilerdeki aglaklık ve arsızlık başka seviye... 224 9 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    karaktersiz adam işte birde şarkıcı olacak 151 1 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Maçta FB'yi destekledim mutlu oldum. tvlerde milyonların seyrettiği şahısların bile sadece KENDİ SEVİNCİNİ YAŞAMAK yerine milli takım antrenörüne ve halka karşı kışkırtıcı bölücü yazılarını gördükten sonra insanların neden tepki gösterdiğini anladım. 96 0 Yanıtla
  • Karşıyakalı:
    futboldaki sarı laci değil, buraya kendi hakkıyla gelmedi. lisans hakkı ulkerspora ait olan şimdinin beyazeşyasporu :))) tabii ki örgüdlere sponsor olanları destekleyecek değiliz her TÜRK vatandaşı gibi... yunananı gergini de destekleyecek değiliz... yiyinbirbirinizi ülkem için en iyisi bu ahahahaha 64 5 Yanıtla
  • Hakan1421:
    adam ömür boyu Fener'e ganıttıra ganıttıra saplayacak hali yok ya, arada sırada züğürt tesellisi olacak tabiki 43 16 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Hande Erçel’den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü Temizlik işçisi, yaptığı temizliği beğenmeyen esnafı öldürdü
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Ankara’da taksi ücretleri zamlandı Yeni tarife cep yakacak Ankara'da taksi ücretleri zamlandı! Yeni tarife cep yakacak
Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı Sürüş süresi dolan şoförün koltuğuna yolcu oturdu, otobüs fena karıştı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

11:57
Bakanlık firmaları ifşa etti İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:12
Narin Güran’ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu’ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
11:11
Türkiye hayvancılıkta Avrupa’nın lideri oldu
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
15:16
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
15:13
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
15:10
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
14:47
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
14:37
Bu nasıl anne Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
14:27
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
14:22
’Adile’ filminde Kemal Sunal’ı canlandıracak isim belli oldu
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
14:22
Süper Lig’e hangi takım çıkacak Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
Süper Lig'e hangi takım çıkacak? Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada
14:09
Aile boyu dolandırıcılık iddiası Balya balya paraları TikTok’ta sergilediler
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 12:36:43. #7.13#
SON DAKİKA: Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.