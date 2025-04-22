Rahatsızlık geçirdi! Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray, Konya MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça dakikalar kala karşılaşmayı yönetecek hakem değişti.

BUĞRA TAŞKINSOY RAHATSIZLANDI

Orta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy rahatsızlandı. Taşkınsoy'un taşikardi (kalp çarpıntısı) şikayeti sebebiyle maça çıkamadığı öğrenildi. Hakeme ilk müdahaleyi kulüp doktorları yaptı.

DÖRDÜNCÜ HAKEM YÖNETTİ

Bu gelişme üzerine maçta dördüncü hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Öte yandan müsabaka da müsabakada ilk düdük bu nedenle yaklaşık 15 dakika geç çaldı. Abdullah Buğra Taşkınsoy da Ali Yılmaz'ın yerine dördüncü hakem olarak başladı.

TFF'DEN TAŞKINSOY'A İZİN ÇIKMADI

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada soyunma odasına gitti. Hakem Taşkınsoy'un iyi olduğu ancak TFF'den gelen talebin ardından soyunma odasına gittiği öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hakem Buğra Abdullah Buğra Taşkınsoy'un daha sonra hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Şu anda dördüncü hakem olarak bir doktor görev yapıyor.