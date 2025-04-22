Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray, Konya MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça dakikalar kala karşılaşmayı yönetecek hakem değişti.
Orta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy rahatsızlandı. Taşkınsoy'un taşikardi (kalp çarpıntısı) şikayeti sebebiyle maça çıkamadığı öğrenildi. Hakeme ilk müdahaleyi kulüp doktorları yaptı.
Bu gelişme üzerine maçta dördüncü hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Öte yandan müsabaka da müsabakada ilk düdük bu nedenle yaklaşık 15 dakika geç çaldı. Abdullah Buğra Taşkınsoy da Ali Yılmaz'ın yerine dördüncü hakem olarak başladı.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada soyunma odasına gitti. Hakem Taşkınsoy'un iyi olduğu ancak TFF'den gelen talebin ardından soyunma odasına gittiği öğrenildi.
Hakem Buğra Abdullah Buğra Taşkınsoy'un daha sonra hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Şu anda dördüncü hakem olarak bir doktor görev yapıyor.
Son Dakika › Spor › Rahatsızlık geçirdi! Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)