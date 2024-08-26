Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü - Son Dakika
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Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü

Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler\'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Valladolid'i 3-0 yendi. Milli futbolcu Arda Güler, 69 dakika boyunca sahada kaldı ve performansıyla dikkat çekti. Ancak maç sırasında Arda'ya yapılan bir harekete faul çalınmayınca, Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti çılgına döndü ve hakeme yoğun şekilde itiraz etti. Ancelotti, sahanın içine girecek gibi bir tavır sergiledi.

26.08.2024 10:56
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Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2'nci haftasında sahasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 69 dakika oyunda kaldı.

ARDA HAYRAN BIRAKTI

Oynadığı futbolla yine dikkatleri üzerine çeken ve duran topların başına geçen milli yıldız kendisini izleyenleri hayran bıraktı.

ANCELOTTI, ÇILGINA DÖNDÜ

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, 10. dakikada Arda Güler'e yapılan bir harekete faul düdüğü çalmayınca kenarda çılgına döndü. Kollarını kaldırıp hakeme yoğun şekilde itiraz eden Ancelott, kendisine ayrılan bölümü çıkıp neredeyse sahanın içine girecekti. Ancelotti'nin o anları çok konuşuldu.

İşte o pozisyon;

Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
Görüntü: S Sport
Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
Görüntü: S Sport
Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
Görüntü: S Sport

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Valladolid, La Liga, İspanya, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: come to BEŞİKTAŞ 3 10 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: Real Madrid kurtlar sofrası. Arda'nın çok daha fazla insiyatif alması gerekiyor. Bu fırsatlar her zaman gelmez. Adam geçmeli ve skora doğrudan yada dolaylı olarak katkı sağlaması gerekir 10 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: ARDA RAKIPLERI OLAN DIAZ VE ENDRIK ILE ILK SINAVINDA SINIFTA KALDI , ONUN CIKMASIYLA OYUNA GIREN HEM DIAZ HEM ENDRIK GOL ATTI HAFTAYA ARDA YEDEK 4 4 Yanıtla
  • Çelikk: Ne haber yaptınız be 2 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü - Son Dakika
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