Macar sporcu, 2019 yılında Güney Kore 'nin Gwanju kentinin ev sahipliği yaptığı bir önceki şampiyonada, 1.50.73'lük derecesiyle ABD'li Michael Phelps 'e ait rekoru (1.51.51) yaklaşık bir saniye geliştirmişti.

Kaynak: AA

Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru - Son Dakika

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