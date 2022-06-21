Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru - Son Dakika
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Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru

21.06.2022 21:59
Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru

Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Macar yüzücü Kristof Milak, erkekler 200 metre kelebekte kendine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Macar yüzücü Kristof Milak, erkekler 200 metre kelebekte kendine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki Milak, 1.50.34'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Macar sporcu, 2019 yılında Güney Kore'nin Gwanju kentinin ev sahipliği yaptığı bir önceki şampiyonada, 1.50.73'lük derecesiyle ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru (1.51.51) yaklaşık bir saniye geliştirmişti.

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Kaynak: AA

Macaristan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru - Son Dakika

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SON DAKİKA: Macar yüzücü Milak'tan 200 metre kelebekte yeni dünya rekoru - Son Dakika
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