Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi

Danimarka Ligi 3. hafta karşılaşmasında Sonderjyske sahasında ağırladığı Nordsjaelland'ı 3-2 mağlup etti. Sonderjyske'de galibiyetin mimarı olan ve maçın oyuncusu seçilen Maxime Soulas'a ilginç bir ödül verildi.
Sonderjyske Yönetimi karşılaşmanın oyuncusu seçilen Maxime Soulas'a ödül olarak 55 kilo patates verdi. Bu ilginç ödül kısa sürede viral oldu.
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