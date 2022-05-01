Maçta dolu molası verildi - Son Dakika
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Maçta dolu molası verildi

01.05.2022 20:04
Maçta dolu molası verildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Adıyaman FK, ile Çorum FK'nın karşılaştığı maçta aniden bastıran dolu yağışından dolayı mücadele durdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Adıyaman FK, ile Çorum FK'nın karşılaştığı maçta aniden bastıran dolu yağışından dolayı mücadele durdu. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Yalçın Taşkınfurat yönetti. Adıyaman FK ile Çorum FK, ilk yarıda kıyasıya mücadele etti. Maçın 44. dakikasında Çorum FK oyuncusu Halil İbrahim Sönmez'in attığı gol ile maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın 53. dakikasında Çorum FK oyuncusu Mehmet Akyüz'ün golüyle Çorum FK 2-0 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın 62. dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Muhammed Akpınar'ın golüyle skor 2-1'e geldi. 6 dakika uzatmalara gidilen maçın 90+4.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Kerem Çalışkan'ın golü ile maçta denge sağlandı. Maçın 90+4.dakikasında aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle saha beyaza büründü. Dolu yağışının şiddetlenmesi nedeniyle maça yaklaşık 10 dakika ara verildi. Dolu yağının bitmesi sonrasında mücadele kaldığı yerden devam ederken, mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. - ADIYAMAN

Maçta dolu molası verildi
Maçta dolu molası verildi
Maçta dolu molası verildi
Maçta dolu molası verildi
Maçta dolu molası verildi
Maçta dolu molası verildi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, İbrahim Sönmez, Adıyaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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