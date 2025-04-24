Maçta tabelayı gören Ziyech bir anda delirdi

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Hakim Ziyech, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmuştu. Faslı futbolcu, Al-Gharafa ile oynanan Katar Kupası yarı final maçında oyundan alındıktan sonra verdiği tepkiyle gündem oldu.

BİR ANDA ÇILDIRDI, SAĞA SOLA TEKME ATTI

0-0 giden maçın 71. dakikasında numarasını değişiklik tabelasında yanarken gören Ziyech, çılgına döndü. Kenara gelirken oldukça sinirli olduğu ve söylendiği görülen Ziyech, önce yedek kulübesinin önündeki su şişelerine ardından da oturacağı bölüme doğru tekmeler savurdu.

MAÇ PENALTILARA GİTTİ

Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Ziyech daha sonra öfkeli bir şekilde yerine oturdu. Normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmayı Al-Duhail seri penaltı atışlarında 4-3 kazandı.