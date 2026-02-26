Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu\'dan Kenan Yıldız\'a sürpriz hediye

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar adını son 16 turuna yazdırdı.
Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu'nun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan rövanş maçının hemen ardından milli oyuncu Kenan Yıldız'a Galatasaray forması hediye ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük ilgi çeken görüntülerde milli oyuncunun Galatasaraylı futbolcularla uzun süre sohbet ettiği görüldü.
Galatasaray karşısında 103 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu, oyundan alındığı esnalarda tüm stat tarafından ayakta alkışlanmıştı.
