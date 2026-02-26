Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye - Son Dakika
Son Dakika Logo

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

26.02.2026 18:41
Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu'nun Juventus maçının ardından milli futbolcu Kenan Yıldız’a Galatasaray forması hediye ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar adını son 16 turuna yazdırdı.

AHMED KUTUCU'DAN KENAN YILDIZ'A GALATASARAY FORMASI

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu'nun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan rövanş maçının hemen ardından milli oyuncu Kenan Yıldız'a Galatasaray forması hediye ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük ilgi çeken görüntülerde milli oyuncunun Galatasaraylı futbolcularla uzun süre sohbet ettiği görüldü.

ALKIŞLARLA OYUNDAN ALINDI

Galatasaray karşısında 103 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu, oyundan alındığı esnalarda tüm stat tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

19:38
