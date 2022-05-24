Madalyalı sporculardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e ziyaret - Son Dakika
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Madalyalı sporculardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e ziyaret

24.05.2022 12:13
Madalyalı sporculardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e ziyaret

Avrupa Tekvando Şampiyonası ile Avrupa Badminton Şampiyonası'nda madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin milli sporcuları, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş'i ziyaret etti.

Avrupa Tekvando Şampiyonası ile Avrupa Badminton Şampiyonası'nda madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin milli sporcuları, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş'i ziyaret etti.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ziyarete İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya sevinci yaşayan Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli, gümüş madalya alan Görkem Polat ve bronz madalya kazanan Nafia Kuş ile İspanya'da gerçekleştirilen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncü olan Neslihan Yiğit katıldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Fatih Keleş, Türk sporunun başarılı bir haftayı geride bıraktığını belirterek, "Bu hafta Türk sporu için çok güzel gelişmeler oldu. Ülkemiz boksta, basketbolda ve voleybolda çok değerli madalyalar kazandı. Çok güzel işler başardık. Belki tekvando ve badminton bunun gölgesinde kaldı ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizim sporcularımız da çok güzel işler yaptılar geçtiğimiz hafta. Hem badmintonda bronz madalya kazandık hem de İngiltere'de sporcularımız madalyalar kazandı." dedi.

Kazanılan madalyalardan 4'ünün İBBSK oyuncularına ait olduğunu vurgulayan Keleş, "Milli takım olarak da çok başarılıydık. 11 madalyanın 4'ü bizim sporcularımız tarafından kazanıldı. Spora gönül veren kulübümüz için güzel bir gelişme oldu. Bunlar sadece bir hafta sonunda kazanılan madalyalar değil. Önünde arkasında çok büyük emekler var. Sporcularımız madalyaları ülkemize kazandırmak için ellerinden geleni gösteriyor. Hepsini çok tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tekvandoda +87 kiloda Avrupa şampiyonu olan Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazanmanın güzel bir duygu olduğunu aktararak, "Gururlu ve mutluyum. Çünkü çok çalışıyoruz, çektiğimiz acılar, verdiğimiz mücadeleler çok gözükmüyor. Bu süreçte yenilgiler de aldık ama pes etmedik. Umarım bu sadece Avrupa şampiyonluğu olarak kalmayacak. Dünya ve olimpiyat şampiyonlukları da kazanacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

63 kiloda şampiyonluk yaşayan tekvandocu Hakan Reçber de çok mutlu olduğunu kaydederek, "Sonuna kadar hak ettik. Çok acılar çektik, çok emekler verdik ve çok tecrübe tattık. Şimdi bunların karşılığını alma zamanı. Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

54 kiloda ikinci olan tekvandocu Görkem Polat da madalyayı kıl payı kaçırdığını ama diğer turnuvalarda altın madalya için mücadele edeceğini söyledi.

Şampiyonada +73 kiloda bronz madalya alan Nafia Kuş ise, "İstediğim gibi başladım ama istediğim gibi bitmedi. Altın madalya kazanmayı ve Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez yaşamak istedim ama nasip olmadı. Turnuvaya iyi başlasam da küçük hatalarla kaybettim. Umarım gelecek maçlarda eksiklerimi telafi edip, daha iyi hazırlanıp altın madalya kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Badmintonda Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, hedefine ulaşamasa da madalya almayı başardığını vurgulayarak, "Bu sefer madalyanın rengini değiştirmek istiyordum ama olmadı. Ancak yine de madalya ile döndüm. Umarım bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda altın alırım. Hedefim altın ve bu yönde çalışıyorum. Ülkemize bu madalyayı kazandırdığım için çok mutluyum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Madalyalı sporculardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e ziyaret - Son Dakika


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