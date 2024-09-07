MAGİNDER'den Yeni Malatyaspor'a Destek Ziyareti - Son Dakika
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MAGİNDER'den Yeni Malatyaspor'a Destek Ziyareti

MAGİNDER\'den Yeni Malatyaspor\'a Destek Ziyareti

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetimi, Yeni Malatyaspor'lu futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret ederek desteklerini belirtti.

07.09.2024 12:06
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetimi, zor bir süreçte ligde mücadele eden Yeni Malatyaspor'lu futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret ederek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Ligde genç oyuncular ile mücadele eden Yeni Malatyaspor'a destek ziyaretinde bulunan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) yönetimi her zaman takımın yanında olduklarını belirterek bu zor günleri el birliği ile atlatacaklarını söylediler. Teknik Direktör Murat Uçkun ile futbolcuları Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman öncesi ziyaret eden MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat'tan sonra yıkılmış ve çökmüş bir şehrin ayağa kalkması için sahada olmaya devam ettiklerini söyledi.

Zor süreçlerden geçen Yeni Malatyaspor'a moral vermek adına bugün ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Karademir, "Buradaki gençlerimizin Malatya için yüreklerini sahaya koyduklarını görüyoruz. Bu şekilde bizler de destek olmak için bugün buradayız. Şehrimizin tamamında büyük bir yıkım oldu. Ama biz Malatyaspor'umuzun da aynı şekilde yıkıma uğradığını gördük. Depremden sonra bu takımın bu şekilde sahaya çıkması, sahada olması futbolcularımızın çok zor şartlarda maç yapması gerçekten bizim için çok kıymetli. Buradaki genç arkadaşlarımız Malatya'nın evlatları, Malatyaspor için yüreklerini sahaya koyuyorlar. Kendileri iyi günde kötü günde Malatya'da olduklarını Malatyaspor'un armasını en iyi şekilde taşıdıklarını 2 haftadır gösteriyorlar. Biz de bunun farkındayız. Biz Malatyaspor'un kazansa da kaybetse de sahada olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Malatyaspor'un gerçekten desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Karademir, "Malatya'mızın ortak değeri Malatyaspor'dur. Bu değerin en iyi şekilde en iyi yerlere gelmesi lazım. Nasıl Malatya'mız ayağa kalkacaksa Malatyaspor'un da ayağa kalkması lazım. Malatya'nın bütün dinamiklerinin bu takıma destek olması lazım. Bu desteği biz hep birlikte bugün sadece maddi olarak değil manevi olarak da yansıtmamız lazım. Gençlerimizin morale ihtiyacı var. Morallerini ne kadar yüksek tutarsak inanın ki onlar en iyi şekilde sahada son damlasına kadar terlerini sahaya yansıtacaklar. İnşallah başarılı sonuçlar alacaklardır. Biz buna inanıyoruz, buradaki gençler Malatya'nın öz evlatları. Bizim de bunlara her şekilde destek vermemiz lazım. Malatyaspor'un şu anki durumu gerçekten bu zor şartlarda takımın sahada olması içler acısı. Bizler de bunun farkındayız. MAGİNDER olarak elimizden geldiği kadar eğer şehrin dinamikleri burayla ilgili gerekli adımları atarsa bizler de her zaman Malatyaspor'a en iyi şekilde destek vereceğimizin sözünü vermek için geldik buraya. Buradan bütün şehri yönetenlere sesleniyoruz. Malatyaspor bizim, Malatya bizim. Biz bu bilinçle Malatya'ya elimizden geldiği kadar Malatyaspor'a destek vermemiz lazım. İnşallah Malatyaspor'u güzel günler bekliyor. Bu gençler Malatyaspor'u en iyi şekilde temsil ediyor" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun da ziyaretten dolayı MAGİNDER'e teşekkür ederek, "Başkanım ve yönetim kurulunun bizleri burada gelip ziyaret etmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Söyledikleri doğrultusunda futbolcu arkadaşlarım ve biz Malatyalılara yakışır bir şekilde sahada Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MAGİNDER'den Yeni Malatyaspor'a Destek Ziyareti - Son Dakika

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