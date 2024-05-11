Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'nin Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yı yenerek altın madalya kazandı. Takımımız, büyük bir başarıya imza atarak ülkemizi gururlandırdı.
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11.05.2024 14:03:02. #1.11#
SON DAKİKA: Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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