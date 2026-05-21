Malatya Atletizm Tesisi İnsaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Atletizm Tesisi İnsaatı Devam Ediyor

21.05.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'daki yeni atletizm tesisi inşaatında yüzde 83 ilerleme kaydedildi. Modern olanaklar sunacak.

Malatya'da yapımına başlanan atletizm tesisinin inşaatı devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, idari ofisler, modern sporcu soyunma odaları, eğitim salonları ve dinlenme alanlarını kapsayan ve uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen atletizm tesisinin yüzde 83'ü tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatımız başta olmak üzere, tesisimizin Türk atletizmine kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, kompleksimizin şimdiden tüm spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya Atletizm Tesisi İnsaatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Erdoğan’dan, “Bayramda İstanbul’da mısınız“ sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der Erdoğan'dan, "Bayramda İstanbul'da mısınız?" sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der?
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Aydın’da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi Aydın'da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi

18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
17:41
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı
Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
17:41
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 18:46:12. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya Atletizm Tesisi İnsaatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.