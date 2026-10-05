Malatya'da Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı, İl Müdürü Kayhan herkesi davet etti - Son Dakika
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Malatya'da Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı, İl Müdürü Kayhan herkesi davet etti

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Malatya\'da Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı, İl Müdürü Kayhan herkesi davet etti
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Malatya'da Amatör Spor Haftası, Kernek Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne düzenlenen yürüyüşle başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, hafta boyunca birçok branşta müsabaka düzenleneceğini belirterek tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Malatya'da Amatör Spor Haftası, Kernek Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, ASKF Malatya Başkanı Kahraman Fırat, kurum temsilcileri, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı. Millet Bahçesi'nde devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Amatör Spor Haftası'nın çocuk ve gençleri sporla buluşturmak açısından önemli olduğunu söyledi.

Hafta boyunca farklı branşlarda müsabaka ve sportif etkinlikler düzenleneceğini belirten Kayhan, "Güreş, badminton, hentbol, basketbol, kriket, floor curling, futbol ve voleybol başta olmak üzere birçok branşta müsabakalar ve sportif etkinlikler düzenlenecektir. Bu faaliyetlerle çocuklarımızın ve gençlerimizin müsabaka tecrübesi kazanmasını, yeteneklerini geliştirmelerini hedefliyoruz" dedi.

Sporun yaşam alışkanlığı haline gelmesini istediklerini ifade eden Kayhan, tüm vatandaşları hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere davet etti. Amatör Spor Haftası kapsamında Malatya'da farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli sportif faaliyetler ve müsabakalar gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA
EtkinlikGençlikMalatyaKayhanGüncelSporSon Dakika

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