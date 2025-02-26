Malatya'da Gençlere Yönelik Masa Tenisi Turnuvası Şampiyonları Belirlendi - Son Dakika
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Malatya'da Gençlere Yönelik Masa Tenisi Turnuvası Şampiyonları Belirlendi

Malatya\'da Gençlere Yönelik Masa Tenisi Turnuvası Şampiyonları Belirlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası, 350 öğrencinin katılımıyla Yeşiltepe Semt Konağı'nda gerçekleştirildi. Elemelerde başarılı olan 24 öğrenci finalde mücadele etti ve ilk üçe giren sporculara ödüller verildi.

26.02.2025 16:03  Güncelleme: 16:05
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası heyecanla gerçekleşti.

Yeşiltepe Semt Konağı'nda düzenlenen turnuvanın elemelerine 350 öğrenci katıldı. Genç sporcular, turnuvada eğlenceli ve rekabetçi bir ortamda yeteneklerini sergileyerek keyifli anlar yaşadı. Elemelerde başarı gösteren 24 öğrenci, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Final karşılaşmaları büyük bir çekişmeye sahne olurken, sporcular centilmence yarıştı.

Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 5. ve 6. sınıflar arasında yapılan kız ve erkek yarışmalarında ilk üçe giren öğrencilere para ödülleri verildi. Ayrıca, turnuvada elde edilen başarı, genç sporculara moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal yaşama daha aktif katılım sağlamalarını desteklemek için farklı spor branşlarında turnuvalar, kültürel etkinlikler ve eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. Sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla yeni projeler ve etkinlikler hayata geçirilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya'da Gençlere Yönelik Masa Tenisi Turnuvası Şampiyonları Belirlendi - Son Dakika

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