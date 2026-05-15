Malatya'da minibüsçü esnafından Yeşilyurtspor'a destek

15.05.2026 16:08  Güncelleme: 16:14
Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası, Nesine 3. Lig Play-Off finalinde Çorlu Spor 1947 ile karşılaşacak Malatya Yeşilyurtspor'a destek için bir günlük gelirlerini bağışlama kararı aldı.

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak kritik final karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İnce, Malatya Yeşilyurtspor'un elde ettiği başarıların kent adına büyük önem taşıdığını belirterek, başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er olmak üzere kulüp için emek veren herkese teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta Kayseri'de oynanan Erciyes karşılaşmasına oda olarak otobüs ve minibüs desteği sağladıklarını ifade eden İnce, "Malatya Yeşilyurtspor bizimdir, Malatyalılarındır. Hepimizin takımın yanında olması gerekiyor. Minibüsçü esnafımız kendi arasında aldığı kararla bugün çalışan minibüslerin günlük gelirini Yeşilyurtspor'a bağışlama kararı aldı" dedi.

Takımın 2. Lig yolunda önemli bir maça çıkacağını kaydeden İnce, "İnşallah Çorlu Spor 1947 maçını kazanacağız. Bizler de desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası olarak taraftarların Ankara'ya ulaşımı için de araç desteği verdiklerini belirten İnce, "Konu Malatya olduğunda her zaman elimizi taşın altına koyuyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

