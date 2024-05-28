Malatya'da Okullar Arası Küçükler ve Minikler Tekvando Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika
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Malatya'da Okullar Arası Küçükler ve Minikler Tekvando Şampiyonası Gerçekleşti

Malatya\'da Okullar Arası Küçükler ve Minikler Tekvando Şampiyonası Gerçekleşti

Malatya'da düzenlenen Okullar Arası Küçükler ve Minikler Tekvando İl Şampiyonası'na 200 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

28.05.2024 13:40
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Malatya'da okullar arası Küçükler ve Minikler Kategorisinde İl Tekvando Şampiyonasında 200 sporcu mücadele etti.

Merkez Kapalı Spor Salonunda 27-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Okullar Arası Küçükler ve Minikler Tekvando İl Şampiyonasına 200 bay ve bayan sporcu katıldı.

Şampiyona ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Malatya Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar, tekvandonun geleceği olan çocukların gelecek için çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Bizler Malatya'da bu sporu yapan tüm kategorideki sporcu arkadaşlarımızın maç tecrübeleri kazanmalarına önem veriyoruz. Bu şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımıza, ailelerine, antrenörlerine ve hakem arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İl Hakem Komitesi Başkanı Hasan Çalo ise bütün branşlarda olduğu gibi tekvando branşında da alt yapının çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bizler bu şampiyonada ileriki yıllarda ülkemizi ilimiz adına temsil edecek sporcuların yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Geçen haftalarda yapılan Avrupa Şampiyonasında mücadele eden sporcu kardeşlerimiz, buralarda yapılan şampiyonalardan büyüyerek gitmişlerdir. Özellikle son yıllarda Türk tekvandosu bir lokomotif gibi diğer branşlarında üzerinde dereceler yaparak dünyada ve Avrupa'da söz sahibi olmuştur. Bu güzellikleri, başarıları süreklilik haline getiren başta federasyon başkanımız Metin Şahin, Teknik Direktörümüz Ali Şahin ve sporcu arkadaşımız ile birlikte gelenek haline getirdiğimiz şampiyonlukları pekiştirdik. Biz tekvando ailesi çok büyük bir aileyiz. Buradan yarışmaya katılan sporcu, antrenör ve hakem arkadaşlara sonsuz başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyona sonucunda kilolarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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