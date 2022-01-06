Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Grup müsabakaları Malatya'da başladı.
Tecde ve Battalgazi Spor salonlarında başlayan grup müsabakalarına Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman ilerinden 9 erkek 9 kız takımı katıldı.
Üç gün sürecek müsabakalar, üç grup üzerinden oynanacak, grup birincileri yarı final müsabakalarına katılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Malatya'da okullar arası yıldızlar voleybol grup maçları başladı - Son Dakika Spor