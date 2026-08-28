Malatya'da Uluslararası Güreş Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Uluslararası Güreş Turnuvası Başladı

Malatya\'da Uluslararası Güreş Turnuvası Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 ülkeden 1200 sporcunun katıldığı turnuva, 3 gün sürecek. Taha Akgül, gelecek yıl daha büyük olacak.

Malatya'da 15 ülkeden 1200 sporcunun katıldığı Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Orduzu Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir turnuvada bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Turnuvaya 15 ülkeden güreşçilerin katıldığını aktaran Akgül, "Federasyon olarak bu organizasyonu her şeyimizle destekledik. Seneye turnuvayı daha da büyütmek istiyoruz. Bu yıl 1200 sporcu ama seneye daha da büyütmek istiyoruz. Malatya'ya geleneksel bir güreş kazandırmanın derdindeyiz. Gelecek yıl şehrin dinamikleriyle 2. Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası'nı yapmak istiyoruz. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Altyapıya emek harcadıklarını anlatan Akgül, şöyle devam etti:

"Bir ay önce Ankara'da 10 bin çocuğu aynı anda yarıştırdık. Burası ikinci müsabakaları oldu, burada bir de yabancılarla güreşiyorlar. Yabancılarla maç yapmak çok değerli. Yabancılarla maç yaptıklarında öz güvenleri daha çok artıyor. Bu anlamda bu müsabakayı çok değerli buluyorum, bir maç bir aylık, iki aylık antrenmana bedel. Devletimizin verdiği destek bu çocuklar için."

Taha Akgül, güreşi aile ve çocuklara sevdirmek istediklerini dile getirerek, "Nerede müsabaka varsa gitmeye çalışıyorum. Malatya'ya 2 ayda ikinci gelişim. Anadolu'yu, Güneydoğu'yu çok önemsiyorum. Ailelere ricam çocuklarını müsabakalarda yalnız bırakmasınlar, 8-9 yaşında çocukları güreşiyor, onlarla beraber müsabakalara gelsinler. Tribünde onlara destek versinler. Çünkü o çocuklar bu güreşi her zaman yapmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Almanya, İran, İngiltere, Finlandiya, İsveç, Norveç, Irak, Rusya ve Tunus'tan sporcuların katıldığı turnuva, 3 gün sürecek.

Açılış programına İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kayhan Ay, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Taha Akgül, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'da Uluslararası Güreş Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
Fenerbahçe, Avrupa’da Galatasaray’ı arkasına aldı Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
Nepal’deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular
Trump’tan Ontario Gölü’ne ’Amerika’ adı Trump'tan Ontario Gölü'ne 'Amerika' adı
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy’e geliyor Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:42
Geri dönüyor Oosterwolde transferi iptal oldu
Geri dönüyor! Oosterwolde transferi iptal oldu
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 17 yaralı
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 18:46:19. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Uluslararası Güreş Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement