Malatya spor haberi: Kocaelispor ligde ilk mağlubiyetini aldı, Fırat Gül istifaya çağrıldı

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, ligde ilk mağlubiyetini alarak 10. haftada namağlup unvanını kaybetti. Alınan mağlubiyet sonrası öfkelenen taraftarlar teknik direktör Fırat Gül'e istifa çağrısında bulundu.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, ligin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK'ye 3-0 mağlup oldu. 10. haftaya kadar namağlup devam eden yeşil-siyahlılar, bu skorla unvanını koruyamadı. Alınan mağlubiyetin ardından Kocaelispor taraftarı oyuna ve takıma büyük tepki gösterdi. Eleştirilerin odağındaki isim ise teknik direktör Fırat Gül oldu. Kocaelispor Hodrimeydan Taraftarlar Derneği resmi sosyal medya hesabında sert bir açıklama yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Fırat gül denen teknik sorumlu, bir şehir senin istifanı bekliyor. Bu çağrıya kulak ver ve derhal istifa et. Kocaelispor camiasının artık sana ve oynattığın futbola tahammülü kalmamıştır. Derhal istifa etmezsen eğer, şahsına özel olarak ilk antrenmanda tesis ziyareti yapılacaktır. Bu günden itibaren sana karşı oluşabilecek her türlü problemin tek sorumlusu sensin" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ