Malatya Yeşilyurt Spor\'un kalesi Halil Bağcı\'ya emanet

TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor, 23 yaşındaki kaleci Halil Bağcı'yı renklerine bağladı.

TFF 3. Lig'de yeni sezona hazırlanan Malatya Yeşilyurt Spor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Silifke Belediyespor forması giyen 23 yaşındaki kaleci Halil Bağcı ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Halil Bağcı'ya sarı-kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi. - MALATYA