Malatyalı sporcu Figengir'in hedefi büyük - Son Dakika
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Malatyalı sporcu Figengir'in hedefi büyük

18.05.2022 18:41
Malatyalı sporcu Figengir'in hedefi büyük

Bolu'da yapılan Okullar Arası Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Taha Eymen Figengir, hedefinin uluslar arası başarı etmek olduğunu söyledi.

Bolu'da yapılan Okullar Arası Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Taha Eymen Figengir, hedefinin uluslar arası başarı etmek olduğunu söyledi.

Türkiye üçüncüsü olan Taha Eymen Figengir ile cimnastik sporcuları ve antrenörleri ile birlikte Malatya Gençlik ve spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Türkiye üçüncüsü olan Taha Eymen Figengir, hedefinin uluslar arası başarı etmek olduğunu söyledi. Kayhan ise "Cimnastikçilerimiz her geçen gün başarılarına yeni bir başarı ekliyor bu da bizleri gururlandırıyor. Bizler sporcularımızın başarılı olması noktasında üzerimize düşen gerek tesis, gerek antrenman ve diğer tüm konularda her zaman yanlarındayız. Okullar Arası Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Taha Eymen Figengir'i, antrenörlerimizi ve sporcumuzun ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MALATYA

Malatyalı sporcu Figengir'in hedefi büyük
Malatyalı sporcu Figengir'in hedefi büyük

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Kaynak: İHA

Cimnastik, Türkiye, okullar, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatyalı sporcu Figengir'in hedefi büyük - Son Dakika


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