Malazgirt'teki voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Malazgirt'teki voleybol turnuvası sona erdi

19.05.2022 08:54
Malazgirt'teki voleybol turnuvası sona erdi

Malazgirt Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında düzenlenen kurumlararası voleybol turnuvası sona erdi.

Malazgirt Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında düzenlenen kurumlararası voleybol turnuvası sona erdi.

10 Mayıs'ta başlayan ve Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 14 voleybol takımı katıldı.

Final maçında Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Maçı, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğrenci ve çok sayıda vatandaş izledi.

Dereceye giren takımlara madalyaların verilmesiyle turnuva sona erdi.

Malazgirt'teki voleybol turnuvası sona erdi
Malazgirt'teki voleybol turnuvası sona erdi
Malazgirt'teki voleybol turnuvası sona erdi
Malazgirt'teki voleybol turnuvası sona erdi
Malazgirt'teki voleybol turnuvası sona erdi
Malazgirt'teki voleybol turnuvası sona erdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Malazgirt'teki voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika


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