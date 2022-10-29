Mallorca formasıyla gollerine devam eden Vedat Muriqi, gol krallığında üst sıralarda yer bulmaya devam ediyor

La Liga'nın 12. haftasında Mallorca, sahasında Espanyol ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken Vedat Muriqi yine boş geçmedi.

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Karşılaşmanın 48. dakikasında Mallorca, Vedat Muriqi ile 1-0 öne geçti. Espanyol ise 70. dakikada Jose Carlos Lazo ile eşitliği yakaladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MURIQI DURDURULAMIYOR

Mallorca'da Vedat Muriqi, İspanyol ekibinde dikkat çeken bir performans sergilemeye devam ediyor. Kosovalı santrfor bu sezon çıktığı 10 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi. Muriqi, La Liga gol krallığında 4. sıraya yükselirken, zirvede 12 gol ile Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski var.