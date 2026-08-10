Manchester City Atletico Madrid\'i parçaladı

Manchester City ile Atletico Madrid, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dünya Kupası Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, 43. dakikada Jorge Dominguez'in golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün gitti.

MARMOUSH'TAN İKİ DAKİKADA İKİ GOL

Manchester City ikinci yarıya hızlı başladı. Omar Marmoush, 57. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. Mısırlı golcü yalnızca iki dakika sonra yeniden sahneye çıktı. Marmoush, 59. dakikadaki golüyle takımını 2-1 öne geçirdi.

SON SÖZÜ AIT-NOURI SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 90. dakikasında Rayan Ait-Nouri ağları havalandırarak skoru 3-1'e taşıdı. Manchester City böylece ilk yarısını geride kapattığı mücadeleyi iki farklı kazandı.

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Manchester City'de henüz takıma katılmayan Erling Haaland'ın yanı sıra Rayan Cherki, Marc Guehi, Elliot Anderson ve Nico O'Reilly kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Rodri de forma giymedi.

Atletico Madrid'de ise Dünya Kupası'nda forma giyen Julian Alvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Alex Baena, Grimaldo ve Alexander Sörloth karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.