Manchester City Atletico Madrid'i parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manchester City Atletico Madrid'i parçaladı

Manchester City Atletico Madrid\'i parçaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester City, Seul'de karşılaştığı Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İngiliz ekibinde Omar Marmoush, iki dakikada attığı iki golle geri dönüşün mimarı oldu.

Manchester City ile Atletico Madrid, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dünya Kupası Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, 43. dakikada Jorge Dominguez'in golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün gitti.

MARMOUSH'TAN İKİ DAKİKADA İKİ GOL

Manchester City ikinci yarıya hızlı başladı. Omar Marmoush, 57. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. Mısırlı golcü yalnızca iki dakika sonra yeniden sahneye çıktı. Marmoush, 59. dakikadaki golüyle takımını 2-1 öne geçirdi.

SON SÖZÜ AIT-NOURI SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 90. dakikasında Rayan Ait-Nouri ağları havalandırarak skoru 3-1'e taşıdı. Manchester City böylece ilk yarısını geride kapattığı mücadeleyi iki farklı kazandı.

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Manchester City'de henüz takıma katılmayan Erling Haaland'ın yanı sıra Rayan Cherki, Marc Guehi, Elliot Anderson ve Nico O'Reilly kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Rodri de forma giymedi.

Atletico Madrid'de ise Dünya Kupası'nda forma giyen Julian Alvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Alex Baena, Grimaldo ve Alexander Sörloth karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.

Manchester City FC, Atletico Madrid, Manchester, Seul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City Atletico Madrid'i parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 21:02:50. #7.13#
SON DAKİKA: Manchester City Atletico Madrid'i parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.