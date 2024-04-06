Manchester City, Crystal Palace'ı 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı

Trabzonspor, İliç'i 137-28 mağlup etti

Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.