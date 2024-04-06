Manchester City, Crystal Palace'ı 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-2 mağlup etti.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 13 ve 70. dakikalarda Kevin de Bruyne, 47. dakikada Rico Lewis ve 66. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Başkent temsilcisinin gollerini ise 3. dakikada Jean-Philippe Mateta ile 86. dakikada Odsonne Edouard attı.
Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 70'e çıkardı. Bir maçı eksik Liverpool'un 70, Arsenal'ın ise 68 puanı bulunuyor.
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