Manchester City, Luton Town'ı 5-1 yenerek liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Luton Town'ı 5-1 yenen Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Manchester ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Daiki Hashioka (kendi kalesine), 64. dakikada Mateo Kovacic, 76. dakikada Erling Haaland (penaltı), 87. dakikada Jeremy Doku ve 90+3. dakikada Josko Gvardiol attı.
Konuk takımın tek golü 81. dakikada Ross Barkley'den geldi.
Manchester City, bu galibiyetin ardından 73 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, küme düşmeme mücadelesi veren Luton Town, 25 puanda kaldı.
Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Newcastle United- Tottenham: 4-0
Nottingham Forest-Wolverhampton: 2-2
Brentford-Sheffield United: 2-0
Burnley-Brighton Hove Albion: 1-1
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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