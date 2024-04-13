Manchester City, Luton Town\'u 5-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi

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Manchester City, Premier Lig'in 33. haftasında evinde karşılaştığı Luton Town'u 5-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı.

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City Etihad Stadyumu'nda Luton Town ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan Manchester ekibi 2. dakikada Daiki Hashioka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise fileler 5 kez havalandı. Ev sahibi ekip 64. dakikada Mateo Kovacic ve 76. dakikada da penaltıdan Erling Haaland'ın kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. Farkı azaltmak isteyen Luton Town 81. dakikada Ross Barkley'in golüyle skoru 3-1 yaptı. Manchester City daha sonra 87. dakikada Jeremy Doku ve 90. dakikada da Josko Gvardiol'un attığı golle sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Pep Guardiola'nın öğrencileri puanını 73'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Luton Town ise 25 puanla 18. sırada kaldı. - İSTANBUL