Manchester City'nin gizli kahramanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan önümüzdeki sezon için İspanya devi Barcelona ile anlaştı - Son Dakika
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Manchester City'nin gizli kahramanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan önümüzdeki sezon için İspanya devi Barcelona ile anlaştı

15.05.2023 09:45

Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan, Barcelona ile anlaşma sağladı. 10.5 milyon euroluk maaş talebinde indirime giderek 6 milyon euroya ikna olan başarılı futbolcunun, kendisini Katalan devine bağlayan imzayı atması an meselesi.

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City'nin en kilit oyuncularından olan İlkay Gündoğan, yeni sezonda Barcelona forması giyebilir.

MAAŞ GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Barcelona, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamaya çok yakın. Katalan devi, sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek futbolcuyla maaş görüşmelerinde anlaşma sağladı.

6 MİLYON EUROYA İKNA OLDU

Barcelona'da ilk olarak 10.5 milyon euro maaş talep eden İlkay Gündoğan, 6 milyon euroya ikna oldu. Katalan devinin hocası Xavi'nin ısrarla takımında görmek istediği 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Barcelona'ya resmi imzatı atması bekleniyor.

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İlkay Gündoğan, Manchester, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City'nin gizli kahramanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan önümüzdeki sezon için İspanya devi Barcelona ile anlaştı - Son Dakika


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