Manchester City'nin gizli kahramanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan önümüzdeki sezon için İspanya devi Barcelona ile anlaştı

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City'nin en kilit oyuncularından olan İlkay Gündoğan, yeni sezonda Barcelona forması giyebilir.

MAAŞ GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Barcelona, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamaya çok yakın. Katalan devi, sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek futbolcuyla maaş görüşmelerinde anlaşma sağladı.

6 MİLYON EUROYA İKNA OLDU

Barcelona'da ilk olarak 10.5 milyon euro maaş talep eden İlkay Gündoğan, 6 milyon euroya ikna oldu. Katalan devinin hocası Xavi'nin ısrarla takımında görmek istediği 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Barcelona'ya resmi imzatı atması bekleniyor.