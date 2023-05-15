Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City'nin en kilit oyuncularından olan İlkay Gündoğan, yeni sezonda Barcelona forması giyebilir.
Barcelona, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamaya çok yakın. Katalan devi, sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek futbolcuyla maaş görüşmelerinde anlaşma sağladı.
Barcelona'da ilk olarak 10.5 milyon euro maaş talep eden İlkay Gündoğan, 6 milyon euroya ikna oldu. Katalan devinin hocası Xavi'nin ısrarla takımında görmek istediği 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Barcelona'ya resmi imzatı atması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Manchester City'nin gizli kahramanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan önümüzdeki sezon için İspanya devi Barcelona ile anlaştı - Son Dakika