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Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish'in evinden 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalındı - Son Dakika
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Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish'in evinden 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalındı

Manchester City'nin futbolcusu Jack Grealish'in İngiltere'nin Cheshire bölgesinde bulunan evine hırsız girdi ve 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çaldı. Hırsızlar henüz yakalanamadı ve polis arama çalışmalarını sürdürüyor. Grealish, Everton maçında sahada kalarak takımına galibiyeti getiren performans sergilemişti.

Manchester City\'nin yıldızı Jack Grealish\'in evinden 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalındı
29.12.2023 - 14:43,  Güncelleme: 14:44
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Jack Grealish'in evinden 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalındı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Manchester City'nin deplasmanda Everton'ı 3-1 yendiği hafta içi oynanan lig maçı sırasında, Grealish'in İngiltere'nin Cheshire bölgesinde bulunan evine hırsız girdi.

Cheshire Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalan hırsızların henüz yakalanamadığı, çalışmaların sürdüğü belirtildi. Arama çalışmalarında, helikopter ve polis köpeklerinin kullanıldığı da bildirildi.

Everton karşısında maç boyunca sahada kalan 28 yaşındaki Grealish, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 3 gol ve 2 asiste imza attı.

Kaynak: AA
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Manchester, Güvenlik, Hırsızlık, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish'in evinden 1 milyon sterlin değerinde mücevherat ve saat çalındı - Son Dakika
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