Manchester City Premier Lig Şampiyonu - Son Dakika
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Manchester City Premier Lig Şampiyonu

Manchester City Premier Lig Şampiyonu

Manchester City, West Ham United'ı 3-1 yenerek Premier Lig'in son haftasında şampiyon oldu. Phil Foden ve Rodri'nin golleriyle galip gelen Manchester City, üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı. Arsenal ise Everton'ı mağlup etmesine rağmen şampiyonluk için yeterli puanı alamadı. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, son maçında Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek veda etti. Luton Town ise Fulham'a yenilerek ligden düşen son takım oldu.

19.05.2024 20:17
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İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenen Manchester City, şampiyon oldu.

Premier Lig'in 38. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

Ev sahibi takım, Phil Foden'ın 2, 18 ve Rodri'nin 59. dakikada attığı gollerle 3-1 galip geldi. West Ham United'ın golü, 42. dakikada Muhammed Kudüs'ten geldi.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City, lider girdiği haftada puanını 91 yaparak Premier Lig'de üst üste 4 olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.

Son 7 sezonda 6. kez zafere ulaşan Manchester ekibi, İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde art arda 4 defa şampiyonluk sevinci yaşayan ilk takım oldu.

Arsenal kazandı ama şampiyonluk için yetmedi

Şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan Arsenal, sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti.

Arsenal, Manchester City'nin puan kaybı yaşamamasıyla şampiyonluğun bir adım uzağında kaldı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada Takehiro Tomiyasu ve 89. dakikada Kai Havertz attı.

Everton'ın golü, 40. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.

Liverpool, Klopp'a veda etti

Sezonun sona ermesiyle görevden ayrılacağını açıklayan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, takımının başında son maçına çıktı.

Klopp yönetimindeki son maçta Wolverhampton'ı ağırlayan "Kırmızılar", Alexis Mac Allister'ın 34 ve Jarell Quansah'ın 40. dakikada kaydettiği gollerle maçı 2-0 kazandı.

Wolverhampton'da Nelson Semedo, 28. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçların ardından Manchester City 91, Arsenal 89, Liverpool 82, Aston Villa 68, Tottenham 66 ve Chelsea 63 puanla 2023-24 sezonunu tamamladı.

Son hafta maçında Fulham'a 4-2 yenilen Luton Town ise Sheffield United ve Burnley'den sonra ligden düşen son takım oldu.

Sezonun son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Brighton- Manchester United: 0-2

Luton Town-Fulham: 2-4

Arsenal-Everton: 2-1

Brentford-Newcastle United: 2-4

Manchester City-West Ham United: 3-1

Burnley- Nottingham Forest: 1-2

Liverpool-Wolverhampton: 2-0

Crystal Palace-Aston Villa: 5-0

Chelsea- Bournemouth: 2-1

Sheffield United-Tottenham: 0-3

Kaynak: AA

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